Keisei Electric Railway zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Keisei Electric Railway hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,40 USD gegenüber 0,360 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,68 Prozent zurück. Hier wurden 543,7 Millionen USD gegenüber 576,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at