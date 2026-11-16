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16.11.2026 06:31:29
KEIWA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
KEIWA hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 4,02 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KEIWA noch ein Gewinn pro Aktie von 45,11 JPY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KEIWA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,59 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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