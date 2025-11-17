|
KEIWA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
KEIWA äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 45,11 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KEIWA -21,540 JPY je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,21 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,15 Milliarden JPY.
