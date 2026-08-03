Keiyo Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Keiyo Bank präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 52,83 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Keiyo Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 33,93 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,09 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24,92 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at