10.02.2026 06:31:29
Keiyo Bank: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Keiyo Bank lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 28,79 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 32,07 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Keiyo Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,83 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 18,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
