Keiyo Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Keiyo Bank stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 36,92 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 41,66 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,37 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 27,07 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at