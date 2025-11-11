|
11.11.2025 06:31:28
Keiyo Bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Keiyo Bank stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 41,66 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 23,16 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 20,37 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
