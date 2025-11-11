Keiyo Bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Keiyo Bank stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 41,66 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 23,16 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 20,37 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at