14.05.2026 06:31:29

Keiyo Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Keiyo Bank veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 27,28 JPY gegenüber 4,94 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Keiyo Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,66 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 131,66 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Keiyo Bank 104,05 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahr hat Keiyo Bank im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 84,95 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 78,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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