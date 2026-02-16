16.02.2026 06:31:31

Keiyo Gas öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Keiyo Gas stellte am 13.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 10,23 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Keiyo Gas -10,270 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 27,79 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 99,85 JPY beziffert, während im Vorjahr 50,49 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Keiyo Gas 117,67 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 115,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

