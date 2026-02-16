|
16.02.2026 06:31:31
Keiyo Gas öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Keiyo Gas stellte am 13.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 10,23 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Keiyo Gas -10,270 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 27,79 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 99,85 JPY beziffert, während im Vorjahr 50,49 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Keiyo Gas 117,67 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 115,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.