Keiyo Gas öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Keiyo Gas hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 54,56 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 55,82 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,37 Prozent zurück. Hier wurden 26,70 Milliarden JPY gegenüber 27,64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at