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14.05.2026 06:31:29
Kel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Kel hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,93 JPY gegenüber 0,050 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,44 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,93 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 28,92 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 55,23 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 12,86 Milliarden JPY – ein Plus von 8,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Kel 11,87 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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