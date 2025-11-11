|
11.11.2025
Kel informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kel stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 17,08 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kel noch ein Gewinn pro Aktie von -2,710 JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Kel 3,14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
