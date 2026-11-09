Kel legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kel hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 28,90 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kel 17,08 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,32 Milliarden JPY – ein Plus von 37,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kel 3,14 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at