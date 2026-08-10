Kel präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kel hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,46 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kel 3,52 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at