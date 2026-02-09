Kel stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kel hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,31 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 26,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 3,33 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kel 2,87 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at