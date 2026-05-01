Keli Sensing Technology (Ningbo) A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Keli Sensing Technology (Ningbo) A hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,270 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Keli Sensing Technology (Ningbo) A mit einem Umsatz von insgesamt 357,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 312,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 14,50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at