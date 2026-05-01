|
01.05.2026 06:31:29
Keli Sensing Technology (Ningbo) A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Keli Sensing Technology (Ningbo) A hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,270 CNY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Keli Sensing Technology (Ningbo) A mit einem Umsatz von insgesamt 357,7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 312,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 14,50 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!