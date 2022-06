Kellogg-Aktie zieht vorbörslich an: Kellogg spaltet sich auf

Der US-Nahrungsmittelhersteller Kellogg spaltet sich in drei börsennotierte Unternehmen auf.

Den Kern soll künftig das internationale Snack- und Cerealien-Geschäft mit bekannten Marken wie Kellogg's, Frosties oder Pringles bilden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Battle Creek mit. Dieses kommt auf einen provisorischen Umsatz von 11,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Das nordamerikanische Cerealien-Geschäft mit einem geschätzten Umsatz von 2,4 Milliarden Dollar soll ebenso in eine eigene Gesellschaft ausgegliedert werden wie der Bereich mit pflanzlichen Lebensmitteln, der auf Erlöse von rund 340 Millionen Dollar kommt.

Die Abspaltungen erfolgten steuerfrei, hieß es. Aktionäre sollen je zwei Aktien der beiden abgespaltenen Unternehmen pro Kellogg-Aktie erhalten. Die Ausgliederungen sollen nach dem derzeitigen Plan bis Ende 2023 abgeschlossen werden. Kellogg erhofft sich durch die Aufspaltung eine größere Flexibilität und eine bessere Konzentration auf die jeweiligen Märkte. Nach Jahren der Transformation und der Verbesserung der Ergebnisse sei jetzt der richtige Zeitpunkt für die Aufteilung gekommen, hieß es.

Alle drei Einheiten hätten auf eigenständiger Basis gute Chancen, und für die Aktionäre ergebe sich Wertschöpfungspotenzial, sagte Konzernchef Steve Cahillane. An der Börse kommen die Nachrichten gut an. Vorbörslich klettert die Kellogg-Aktie an der NYSE zeitweise um 8,31 Prozent auf 73,15 US-Dollar.

