CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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04.11.2026 20:38:53
Kellogg's admits snap, crackle and pop is quieter after uproar over Rice Krispies recipe change
The cereal giant has changed the recipes for Rice Krispies and Coco Pops, sparking a backlash online.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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