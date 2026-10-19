Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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19.10.2026 11:03:00
Kelly Clarkson’s expensive purchases: A multi-million dollar real-estate portfolio that spans the country
From a sprawling waterfront mansion in Tennessee and a lavish California estate to a cozy Montana ranch, Kelly Clarkson is no stranger to expensive purchases.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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