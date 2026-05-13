Kelly Ventures stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kelly Ventures gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at