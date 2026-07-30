Kelso Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kelso Technologies ließ sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kelso Technologies die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,03 Prozent auf 3,1 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at