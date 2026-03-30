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30.03.2026 06:31:29

Kelso Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kelso Technologies hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz lag bei 3,0 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 16,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,010 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Kelso Technologies ein Gewinn pro Aktie von -0,120 CAD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 15,07 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte Kelso Technologies 14,63 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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