Kelso Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kelso Technologies präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,01 CAD. Ein Jahr zuvor waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 47,02 Prozent zurück. Hier wurden 2,4 Millionen CAD gegenüber 4,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at