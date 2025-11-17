Keltech Energies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Keltech Energies stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 61,98 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 55,56 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,17 Milliarden INR – ein Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Keltech Energies 1,02 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at