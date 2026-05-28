Keltech Energies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Keltech Energies lud am 27.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 84,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 68,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,43 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Keltech Energies einen Umsatz von 1,40 Milliarden INR eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 286,65 INR gegenüber 249,41 INR je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Keltech Energies im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 9,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,32 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 4,88 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at