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03.08.2026 06:31:29
Keltech Energies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Keltech Energies hat am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 80,80 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 82,09 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,14 Prozent auf 1,83 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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