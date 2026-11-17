Keltech Energies hat am 14.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Keltech Energies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 82,51 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 61,98 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,87 Prozent auf 1,61 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,17 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at