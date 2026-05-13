Kelyniam Global gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kelyniam Global hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kelyniam Global im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 85,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at