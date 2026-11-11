Kelyniam Global gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kelyniam Global präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kelyniam Global einen Umsatz von 0,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at