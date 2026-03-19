Kelyniam Global stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kelyniam Global äußerte sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,57 Prozent auf 0,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 3,05 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 8,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,33 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at