Kelyniam Global: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kelyniam Global stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at