Kemira gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kemira hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kemira ein EPS von 0,410 EUR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 687,7 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kemira 727,6 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at