Kemira informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kemira hat am 17.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Mit einem Umsatz von 693,0 Millionen EUR, gegenüber 693,4 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,06 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at