Kemira präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kemira hat am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent auf 805,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 785,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at