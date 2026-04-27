Kemira: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kemira hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Umsatzseitig standen 677,3 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kemira 708,8 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at