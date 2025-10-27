Kemira stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kemira hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,900 USD je Aktie erzielt worden.

Kemira hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 803,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 799,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at