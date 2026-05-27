Kemp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kemp lud am 25.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Kemp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 9,39 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,440 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 8,3 Millionen INR gegenüber 7,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 20,500 INR vermeldet. Im Vorjahr waren -10,180 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 29,98 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 3,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 29,10 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at