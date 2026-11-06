Kemp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kemp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,67 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -2,590 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kemp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,9 Millionen INR im Vergleich zu 6,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at