Kemper: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kemper gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Kemper vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,34 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,14 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,22 Prozent auf 1,24 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

