Kemper hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kemper hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber 1,54 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 1,11 Milliarden USD, gegenüber 1,19 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,03 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at