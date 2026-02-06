Kemper zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kemper präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Kemper vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,51 USD je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 1,14 Milliarden USD, gegenüber 1,19 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,46 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,29 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 4,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 4,80 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 4,64 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at