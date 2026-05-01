Kempower: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kempower hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Kempower im vergangenen Quartal 66,8 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kempower 43,5 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at