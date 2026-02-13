Kempower zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kempower hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 71,9 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 71,7 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,220 EUR vermeldet. Im Vorjahr waren -0,420 EUR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 251,30 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 223,70 Millionen EUR im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,163 EUR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 251,96 Millionen EUR taxiert.

