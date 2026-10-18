Ken Griffin Increased His Position in This Dividend King by a Whopping 546% in Q2. Here's Why It's Still a Buy.

If you are an investor looking for new long-term investments opportunities, examining the latest moves of large hedge fund and institutional investment managers should be part of your research process.

This doesn't mean you should necessarily follow these funds' moves exactly, but it can give you a sense of where the market might be headed. Hedge fund giants like Ken Griffin, the founder and CEO of Citadel, have much more money and resources, not to mention experience and expertise, than the average investor, so they may see things you don't.

The decisions they make aren't always right, but their moves can certainly help inform your portfolio decisions.

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