Kenadyr Metals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kenadyr Metals lud am 01.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,04 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,060 CAD je Aktie erzielt worden.

