Kendrion NV: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kendrion NV hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,100 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 61,5 Millionen EUR – eine Minderung von 19,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 76,0 Millionen EUR eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,24 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten -0,290 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,57 Prozent auf 245,50 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 301,50 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

