Kendrion NV gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kendrion NV hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 EUR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kendrion NV in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 65,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 78,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at