Kendrion NV gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kendrion NV lud am 26.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,280 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Kendrion NV im vergangenen Quartal 63,6 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kendrion NV 79,4 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at