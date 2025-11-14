Kendrion NV mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kendrion NV ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kendrion NV die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,460 EUR erwirtschaftet worden.

Kendrion NV hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 60,6 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

