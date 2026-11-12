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12.11.2026 06:31:28
Kendrion NV: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Kendrion NV hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kendrion NV ein EPS von 0,250 EUR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kendrion NV im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 61,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 60,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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